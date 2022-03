Procès du 13-Novembre : La «radicalisation» chez les frères Abdeslam

Au procès des attentats de Paris, les débats se sont attardés sur les «signes de radicalisation» des frères Abdeslam qui auraient pu permettre d’anticiper un passage à l’acte.

Appelés l’un après l’autre à la barre de la cour d’assises spéciale de Paris, Hamza Attou et Ali Oulkadi sont deux des trois accusés qui comparaissent depuis le 8 septembre libres sous contrôle judiciaire. Il leur est reproché d’avoir aidé le seul membre des commandos encore en vie, Salah Abdeslam, dans sa cavale après les attentats. Le premier est allé le récupérer en région parisienne dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, le second l’a caché à Bruxelles.

De «signe», Hamza Attou n’en a vu lui «aucun». Tout au plus, le plus jeune des accusés, âgé de 21 ans au moment des attentats, a vu Brahim Abdeslam «regarder des vidéos de l’État islamique», mais sans y «prêter attention». «Ça m’intéressait pas», assure d’un ton poli et catégorique, les mains accrochées au pupitre, Hamza Attou, qui était «tous les jours» aux Béguines où il revendait du cannabis pour son «ami» et «patron» Brahim Abdeslam.