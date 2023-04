La radio américaine NPR, premier grand média à quitter Twitter

Connue et respectée aux États-Unis, où elle revendique 46 millions d’auditeurs et lecteurs par semaine sur ses stations, podcasts et sites internet, la National Public Radio a annoncé que ses «comptes (…) ne seront plus actifs sur Twitter», en accusant le réseau de prendre des mesures qui «sapent notre crédibilité».

Une crotte et un chien

Sur Twitter, Elon Musk a simplement posté les mots «coupez les fonds de la NPR», une référence ironique à un slogan utilisé plutôt contre la police («defund the police» en anglais). Et le service de presse de Twitter, sollicité par l’AFP, a renvoyé comme c’est désormais l’habitude un émoticône en forme d’excrément.

Plus tôt mercredi, dans une interview accordée par surprise à la BBC, Elon Musk a reconnu «de nombreuses erreurs», six mois après avoir racheté l’entreprise pour 44 milliards de dollars, tout en assurant que l’entreprise se dirigeait désormais «dans la bonne direction». Il a notamment concédé que le label de la BBC allait être modifié pour celui de «financée par des fonds publics» (et non plus «gouvernementaux»).