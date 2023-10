La réaction moqueuse de CR7 au 8e Ballon d'or de Messi

L'Argentin Lionel Messi a remporté lundi soir, à l'âge de 36 ans, son huitième Ballon d'or, moins d'un an après son sacre lors de la Coupe du monde au Qatar. Une distinction qui le sépare un peu plus de son rival historique, Cristiano Ronaldo, qui en a gagné cinq. Ce dernier ne s'est pas fait attendre pour s'exprimer, lundi, en commentant ironiquement la publication du journaliste espagnol Tomas Roncero, qui analysait cette huitième récompense pour le quotidien espagnol AS.