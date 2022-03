Kevin Haas : «La réalité a dépassé mes rêves»

Le Luxembourgeois remet en jeu samedi soir à Mondorf les Bains son titre de champion d’Europe de Muay Thaï. Sacré l’an passé, il a changé de dimension depuis.

Kevin Haas : Oui. Il s’est passé beaucoup de choses depuis. J’ai reçu de nombreuses propositions de combats. J’ai le sentiment d’être entré dans la cour des grands, mais c’est allé très vite. Je suis même arrivé plus loin que je ne l’ai jamais désiré. La réalité a dépassé mes rêves. J’ai été sacré une deuxième fois champion d’Europe dans une autre catégorie (-75 kg) depuis, un titre que je défendrai en juin. J’ai été contacté par le promoteur de Jérôme Le Banner (NDLR : l'un des athlètes les plus talentueux et populaire du monde des sports de combats), et il me fait boxer.