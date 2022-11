E-sport au Luxembourg: La réalité virtuelle passe en mode e-sport à Mersch

Lunettes de réalité virtuelle vissées sur la tête et fusil d'assaut fictif en main, les joueurs avancent, tapis dans une grande salle vide de 200 m2. Sous leurs casques, un univers futuriste où ils incarnent des robots qui doivent s'entretuer pour détruire une sphère métallique et remporter la partie.

Après son ouverture en début d'année à Mersch, Zero Latency Luxembourg s'est lancé dans l'e-sport en créant, avec Tango, la première Ligue de réalité virtuelle du pays. Le principe est simple: seize équipes de trois à cinq joueurs se défient de septembre à décembre sur le jeu «Soul Raiders» avec au bout, pour les huit premiers, la possibilité de disputer les play-offs en février. «Les deux meilleures équipes joueront un tournoi contre des Italiens», précise Daniel Castro, un des gérants.

Tarif abordable

Ce passionné et son équipe ont mis les petits plats dans les grands en proposant des conditions de jeu dignes d'une Ligue professionnelle. Chaque équipe dispose d'un logo, d'un maillot personnalisé et peut consulter les replay de toutes les rencontres sur YouTube. «Les joueurs regardent leurs matches pour s’améliorer et analysent le jeu de leurs adversaires», remarque Daniel Castro.