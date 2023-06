Logements au Luxembourg: La réforme de l’impôt foncier a du plomb dans l'aile

Le Conseil d’État «comprend cette initiative législative», jugée «nécessaire et indispensable dans la lutte contre la crise du logement». La loi vise à taxer davantage les terrains constructibles non bâtis et les logements non occupés, afin d’inciter les propriétaires à les vendre ou à les mettre sur le marché locatif. Mais le texte serait bancal sur plusieurs questions de forme.

Un texte à l'avenir incertain

L’instance critique notamment le transfert de compétences pour la collecte de l’impôt entre l’Administration des contributions directes et le ministère de l’Intérieur, qui ne serait «pas accompagné de manière suffisante par l’adaptation pourtant indispensable des règles de procédure». Le Conseil d’État suggère de «revoir entièrement» ces dernières. Il préconise aussi de faire peser l’impôt foncier sur les usufruitiers et non sur les propriétaires, d’instaurer un délai de six mois pour contester ou encore de préciser qui a accès au registre national des fonds non construits.