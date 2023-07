La région de Pékin affronte les pluies torrentielles du typhon Doksuri 

Pékin et sa grande région affrontent dimanche des pluies torrentielles, entraînées par le typhon Doksuri, avec les autorités qui ont renforcé leur dispositif anti-inondation et appelé les habitants à rester chez eux. Pour prévenir tout incident, de nombreux sites de la capitale chinoise ont annoncé leur fermeture provisoire, comme la Cité interdite, le populaire parc d’attractions Universal Studios, des bibliothèques ou encore des musées.

L’immense Centre national des arts du spectacle, situé près de la place Tiananmen, elle aussi fermée, a annulé ses représentations d’opéra et ses concerts prévus dimanche. La Chine est jusqu’à lundi après-midi au moins en alerte rouge précipitations dans une vaste zone du nord du pays, où habitent des centaines de millions de personnes. Elle englobe notamment Pékin (22 millions d’habitants), la métropole voisine de Tianjin, la province limitrophe du Hebei, le Shanxi, le Shandong (est) ainsi que le Henan (centre).

Évacuations

Le ministère des Ressources en Eau a relevé dimanche au niveau 2 sa réponse au risque d’inondation, avec notamment davantage d’agents mobilisés pour contrôler cours d’eau et barrages. À Pékin, plus de 27 000 personnes habitant dans des zones à risque ont été évacuées et quelque 20 000 à Shijiazhuang, grande ville située à 250 km au sud-ouest de la capitale, selon des médias officiels.