Émeutes : La région Grand Est va débloquer 10 millions d’euros d’aides d’urgence

Cinq millions d’euros sont destinés à reconstruire les services publics endommagés et cinq millions supplémentaires doivent parvenir aux TPE (très petites entreprises) et commerçants affectés par les dégradations et pillages. Lors des émeutes, une médiathèque et une mairie ont notamment été incendiées, respectivement à Metz et Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) et des magasins pillés à Strasbourg, dont l’Apple Store.