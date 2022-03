La régulation financière n'est pas encore faite

La ministre française de l'Economie a déclaré vendredi que beaucoup de choses restaient à réaliser concernant un accord, lors du G20 de Pittsburg, sur le système financier mondial.

L'accord "est presque là et en même temps il est très lointain", a déclaré Chritine Lagarde sur Europe 1. "Une grande partie du travail technique a été fait, on a passé des heures et des heures à rapprocher les points de vue (...) et rien n'est encore fait parce que d'abord les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas avalisé l'ensemble du document et certains éléments sont encore en suspens", a-t-elle ajouté.