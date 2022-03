Royaume des Pays-Bas : La reine Beatrix abdiquera en avril

La reine Beatrix des Pays-Bas, qui fêtera jeudi ses 75 ans, a annoncé lundi soir qu'elle abdiquait après quasiment 33 ans de règne au profit de son fils aîné, le prince Willem-Alexander, au 30 avril.

«C'est avec la plus grande des confiances que je passerai le trône à mon fils Willem-Alexander, prince d'Orange, le 30 avril», jour de la Fête de la reine, a déclaré la monarque dans une allocution à la nation retransmise par toutes les télévisions néerlandaises. «Je me retire car ma fonction m'est trop lourde, convaincue que la responsabilité de notre pays se trouve dans les mains d'une nouvelle génération», a-t-elle ajouté, précisant que le fait que 2013 soit l'année de son 75e anniversaire et du 200e anniversaire du royaume des Pays-Bas était «une indication» qui l'a poussée à «quitter (sa) fonction cette année». Le premier fils de la reine, Willem-Alexander, deviendra à 45 ans le premier roi depuis Willem III, qui régna jusqu'à sa mort en 1890 et à qui succédèrent une régente et trois reines. «Elle a toujours fait de son mieux pour la société néerlandaise, visible et extrêmement énergique», a pour sa part déclaré le Premier ministre, Mark Rutte, dans un discours à la télévision publique néerlandaise.