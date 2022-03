La reine des pin-ups s’en est allée

Bettie Page, dont les photos suggestives ont aidé à faire éclore la révolution sexuelle des années 60, est décédée jeudi dans un hôpital de Los Angeles à l'âge de 85 ans.

Bettie Page, tantôt jambes gainées de soie et poses suggestives dans des dessins, tantôt éclatant de rire tout en batifolant dans l'eau en maillot de bain sur des photos noir et blanc qui ont fait scandale en leur temps a été victime d'une crise cardiaque il y a un peu plus d'une semaine et n'avait jamais repris connaissance.