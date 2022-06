Jubilé de platine : La reine doit aussi faire l'impasse sur le derby d'Epsom

Passionnée de chevaux et de sports équestres, Elizabeth II n'assistera pourtant pas à la plus prestigieuse course hippique d'Angleterre, ce samedi.

La reine Elizabeth (ici avec son arrière-petit-fils, jeudi) célèbre en ce moment son jubilé de platine, 70 ans sur le trône.

La reine Elizabeth II n'assistera pas au derby d'Epsom, une course hippique qu'elle apprécie particulièrement et à laquelle elle devait se rendre avec la famille royale ce samedi, rapporte The Sun, citant Buckingham Palace. Elle sera représenté par sa fille, la princesse Anne.

C'est le deuxième engagement que la souveraine doit annuler depuis le début du jubilé. Vendredi matin, elle avait déjà dû renoncer à se rendre à la messe à la cathédrale Saint-Paul, à Londres, en raison d'un «certain inconfort» suite à sa présence à la parade militaire de jeudi.