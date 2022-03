Carnaval de Rio : La reine du Carnaval a fondu en larmes

Elle devait être la vedette du défilé des écoles de Samba lors du carnaval de Rio. Agée de sept ans, Julia Lira, sept ans, s'est effondrée en pleures lorsque tout le monde s'est tourné vers elle.

Son père, le président de l'école de Viradouro, lui a pris la main et l'a présentée à la foule. Elle a alors souri pour les photographes et les fans. Mais au bout de dix minutes, cernée par les photographes et les caméras de télévision, l'enfant a éclaté en sanglots et a été prise dans les bras par le porte-parole de l'école Joice Hurtado pour l'écarter du stade.