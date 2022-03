La reine du patin

Après New York, Madonna a présenté son concert privé de 40 minutes, mardi, à l’Olympia de Paris. La star y a fait la promo de «Hard Candy». Surgie sur scène assise sur un trône noir et or, Madonna est restée fidèle à elle-même. Après avoir embrassé Britney Spears sur scène en 2003, la star a réitéré l’expérience avec l’une de ses danseuses. Bouteille de champagne à la main, «la Madone» l'a embrassée à pleine bouche, lui roulant un magnifique patin.