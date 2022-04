Angleterre : La reine Elizabeth II fête ses 96 ans

La reine d’Angleterre, dont la santé est affaiblie, fêtera ce jeudi son anniversaire «de manière privée».

La reine Elizabeth II, doyenne mondiale des monarques en exercice, fête jeudi ses 96 ans, désormais largement retirée de la vie publique en raison de problèmes de mobilité. Des tirs de canons depuis la Tour de Londres et Hyde Park marqueront l’événement et une fanfare militaire jouera «joyeux anniversaire» pour l’occasion.

Les premiers mois de son «Jubilé de platine», qui donnera lieu à quatre jours de festivités très attendues début juin, n’ont pas été faciles, entre ses ennuis de santé, les accusations d’agression sexuelle visant son fils Andrew – récemment parvenu à un accord financier avec son accusatrice – et les interrogations sur l’avenir de la monarchie et du Commonwealth.

Arrivée au bras de son fils Andrew, s’appuyant sur une canne, on l’y a vue, silhouette frêle et digne, marcher lentement, se lever plusieurs fois pendant le service, et saluer ensuite des participants. Mais elle n’était pas arrivée par la porte principale, pour limiter son effort. C’était sa première grande apparition publique depuis des mois. Elle-même avait confié mi-février qu’elle «ne pouvait pas bouger», en montrant sa jambe gauche lors d’une audience à Windsor. Selon la presse britannique, elle utiliserait en privé un fauteuil roulant, et un ascenseur adapté aurait été installé dans sa résidence écossaise de Balmoral.