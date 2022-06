Elizabeth II : La reine ne pourra pas assister à la messe du jubilé

La souveraine britannique, qui célèbre depuis jeudi les 70 ans de son règne, va manquer à la messe de vendredi suite à «un certain inconfort» jeudi.

Acclamée par la foule jeudi au balcon de Buckingham, la reine Elizabeth II, à la santé fragile, manquera en raison d'«un certain inconfort» le service religieux célébré vendredi pour ses 70 ans de règne, une longévité sans précédent pour la monarchie britannique. «La reine a beaucoup apprécié le parade pour son anniversaire aujourd'hui (jeudi) et le défilé aérien mais elle a ressenti un certain inconfort», a indiqué le palais de Buckingham.

«En prenant en considération le trajet et l'activité requise pour le service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul, Sa Majesté a conclu à contrecœur qu'elle ne participerait pas», a-t-il ajouté. Cette annonce vient relancer les inquiétudes sur l'état de santé déclinant de l'ultrapopulaire souveraine de 96 ans, qui a du mal à marcher et dont les apparitions officielles sont devenues de plus en plus rares depuis une nuit à l'hôpital en octobre.