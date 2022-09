Au Danemark : La reine retire le titre princier à certains de ses petits-enfants, leur mère sous le «choc»

Margrethe II du Danemark, seule reine d'Europe et monarque au plus long règne du continent, a retiré leur titre princier aux quatre enfants de son fils Joachim. La mère des deux aînés proteste.

1 / 13 Margrethe II du Danemark, seule reine d'Europe et monarque au plus long règne du continent, a retiré leur titre princier aux quatre enfants de son fils Joachim pour leur permettre de vivre une vie plus normale. AFP Plus jeune fils de la reine, le prince Joachim, 53 ans, a quatre enfants de 23 à 10 ans, nés de deux mariages: Nikolai, Felix, Henrik et Athena. AFP Les deux plus jeunes sont issus de son mariage avec la princesse Marie en 2008. AFP

«À compter du 1er janvier 2023, les descendants de Son Altesse Royale le Prince Joachim ne pourront plus utiliser que leurs titres de Comte et Comtesse de Monpezat, leurs titres antérieurs de Prince et Princesse de Danemark devenant caducs», a écrit la Cour du Danemark dans un communiqué.

Plus jeune fils de la reine, le prince Joachim, 53 ans, a quatre enfants de 23 à 10 ans, nés de deux mariages: Nikolai, Felix, Henrik et Athena. «Par sa décision, Sa Majesté la Reine souhaite créer un cadre dans lequel les quatre petits-enfants pourront façonner leur propre vie dans une bien plus large mesure, sans être limités par les considérations et obligations particulières qu'implique une affiliation formelle à la Maison royale», est-il précisé.

«Les enfants se sentent exclus»

La mère des deux fils aînés du prince a fait part de sa perplexité et de son «choc». «Ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Les enfants se sentent exclus. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi on leur enlève leur identité», a déclaré la comtesse Alexandra au quotidien B.T..

Les quatre autres petits-enfants de la reine, enfants du prince héritier Frederik, 54 ans, conservent leurs titres mais à l'âge adulte seul l'aîné recevra un apanage, une décision prise en 2016.

Plusieurs souverains ont fait la même démarche, comme le roi de Suède en 2019: seuls les deux enfants de la princesse héritière Victoria font partie de la Maison royale. Les trois enfants du prince Carl Philip et les trois enfants de la princesse Madeleine sont toujours princes et princesses mais plus Altesse Royale.

Au Grand-Duché, tous les enfants du Grand-Duc ainsi que leurs conjoints sont Altesses Royales, tout comme les enfants du Grand-Duc héritier (Charles). Les autres petits-enfants (Gabriel, Noah, Amalia, Liam) sont seulement princes de Nassau.

