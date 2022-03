Beauté : La remise en forme d'Alessandra Ambrosio

Le 24 août 2008, le mannequin Alessandra Ambrosio accouchait. Quatre mois plus tard, elle arpentait de nouveau sur le podium. La beauté révèle ses secrets de beauté le magazine espagnol DT.

«L'année dernière, j'ai fait beaucoup de cardio, je venais d'avoir un bébé et j'avais besoin de perdre du poids», a déclaré la Brésilienne de 28 ans. Un accent particulier a été mis sur les fesses et les hanches, qu'elle a travaillé en faisant des squats et en faisant des mouvements brusques avec des poids.