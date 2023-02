Inflation au Luxembourg : La remontée des taux d'intérêt profite-t-elle aux banques?

LUXEMBOURG – Les relèvements des taux directeurs pèsent sur la demande de crédits mais dynamisent fortement la marge d’intérêt des banques au Luxembourg, note le Statec.

Les banques, grandes gagnantes de la hausse des taux d'intérêt. Editpress

Les pressions inflationnistes ont poussé les banques centrales à relever fortement et rapidement leurs taux directeurs, afin de modérer la demande et contenir les anticipations d'inflation. L'Institut national de la statistique et des études économiques (Statec) décrypte ce vendredi l'impact de cette remontée des taux d'intérêts pour les banques.

«Toutes les banques interrogées au Luxembourg ont constaté une baisse de la demande de prêts immobiliers au dernier trimestre 2022, explique le Statec. Le montant des nouveaux prêts immobiliers à taux fixe et des crédits aux entreprises octroyés par les banques du Luxembourg ont chuté de respectivement 40% et 23% sur un an au 4e trimestre 2022».

En outre, ces hausses de taux, associées à une faible augmentation des valorisations en bourse, pèsent sur la progression des commissions nettes (+9% en 2022 puis +2% en 2023), note l'institut.

En revanche, les relèvements des taux directeurs «dynamisent fortement» la marge d’intérêts des banques au Luxembourg, qui devrait s’accroître de 37% en 2022 et de 26% en 2023, constate-t-il. «Les banques devraient toutefois faire face à une hausse plus prononcée des frais de personnel et du coût du risque de crédit, ce qui pèsera encore sur leurs résultats nets en 2023», conclut le Statec.

