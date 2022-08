Premier tournoi gagné en 3 ans : La renaissance spectaculaire de Kyrgios se confirme

Nick Kyrgios, 63e mondial et finaliste du dernier Wimbledon, s’est adjugé le tournoi sur dur de Washington, pour la deuxième fois de sa carrière après 2019.

Nick Kyrgios a mis fin à une disette de trois ans, dimanche, en remportant pour la deuxième fois le tournoi sur dur de Washington, confirmant son retour au plus haut niveau entrevu au dernier Wimbledon, où il avait atteint la finale. L’Australien, 63e mondial, a battu en finale 6-4, 6-3 le Japonais Yoshihito Nishioka (96e). Dans le sillage de son excellent parcours à Wimbledon, où Novak Djokovic s’est employé pour y décrocher un 21e sacre Majeur, n’a pas baissé de rythme sur le ciment de Washington, malgré un mois sans jouer.

«C’est un sentiment incroyable, une grande émotion pour moi de gagner à nouveau un titre ici», a commenté à chaud Kyrgios, dont la renaissance en 2022 est spectaculaire, après deux années noires jalonnées par une dépression et des pensées suicidaires.

Septième titre

Il ajoute un septième titre à son palmarès, après ceux glanés à Marseille, Atlanta et Tokyo (2016), Brisbane (2017), Acapulco en 2019 et donc Washington la même année. Kyrgios, apparu légèrement plus calme sur le court que les jours précédents, sauf lorsqu’il commettait des erreurs, restées plutôt rares, ou que des spectateurs avaient le malheur de trop se faire entendre aux abords du court, n’a pas laissé la moindre chance d’espérer à Nishioka, qui avait surpris le Russe Andrey Rublev en demies la veille.