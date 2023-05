La réplique cinglante des Lakers face aux Warriors

USA TODAY Sports via Reuters Con

Les Lakers, intraitables en défense à l’image d’Anthony Davis, ont concassé les Warriors (127-97) pour mener 2-1 dans leur demi-finale de conférence Ouest, Miami prenant le même avantage contre New York (105-86), samedi lors des play-offs de NBA.

Après la gifle reçue lors du match n°2 à San Francisco (127-100), la réplique de LA a été cinglante. Et à voir la mine déconfite de Stephen Curry sur le banc durant le dernier quart-temps, où il valait mieux économiser ses forces des deux côtés puisque le sort de la rencontre était décidé, elle a fait mal au-delà du score, même si la série est encore loin d’être jouée.

Davis prend le contrôle

Mais dans le sillage de D’Angelo Russell, qui avait marqué les 11 premiers points de son équipe, pour finir avec 21 au total (5/8 derrière l’arc), Anthony Davis a pris le contrôle des deux raquettes pour imposer sa puissance et tout son talent (25 points à 7/10 aux tirs, 13 rebonds, 4 contres, 3 interceptions).

James était partout

D’autant plus rédhibitoire que LeBron James (21 points, 8 passes, 8 rebonds) n’a pas été en reste, après n’avoir pourtant pas pris un seul shoot dans le premier quart-temps. Une première en 275 matches de play-offs disputés.

Mais ses 10 et 11 points dans les deux suivants ont mis le turbo dans son moteur diesel. Et une fois lancé, il a été partout en attaque comme en défense. Avec ses jambes de 38 ans, il a encore été un modèle d’abnégation, comme sur ce sprint pour couper une passe adverse, sa course finissant loin dans les travées.