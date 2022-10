Depuis, le «Majesty» ne navigue plus. Et, fatalement, subit les assauts du temps. «On vient régulièrement pour voir si tout se passe bien», mettre de l'antirouille çà et là, changer des joints, explique Christophe. «Il n'est pas à l'abandon!», insistent les filles de François Zanella, Cindy, 36 ans, et sa soeur Cathy, 46 ans.