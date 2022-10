En Moselle : La réplique du «Majesty of the Seas» cherche un nouveau cap

SARREGUEMINES – Les proches de François Zanella, le mineur mosellan qui a construit la réplique du paquebot «Majesty of the Seas», cherchent, malgré les difficultés, à donner un nouveau souffle au bateau de 33 mètres.

Depuis, le «Majesty» ne navigue plus. Et, fatalement, subit les assauts du temps. «On vient régulièrement pour voir si tout se passe bien», mettre de l'antirouille çà et là, changer des joints, explique Christophe. «Il n'est pas à l'abandon!», insistent les filles de François Zanella, Cindy, 36 ans, et sa soeur Cathy, 46 ans.

Les proches de François Zanella, le mineur mosellan qui a construit la réplique du paquebot «Majesty of the Seas», cherchent, malgré les difficultés, à donner un nouveau souffle au bateau de 33 mètres.

Mise à l'eau en 2005

A force d'opiniâtreté, et avec quelques coups de pouce (comme ces pièces données par les Chantiers navals de l'Atlantique), son rêve se concrétise le 23 juin 2005, avec la mise à l'eau à Sarreguemines du «Majesty». Des milliers de personnes assistent à l'événement, très médiatisé. Les Zanella sillonnent ensuite pendant plusieurs années rivières et canaux, jusqu'à ce que François, dont la santé diminue, se décide à le mettre en vente. Il décède en mai 2015 à 66 ans, sans que son bateau ait trouvé repreneur.

Depuis, le «Majesty» ne navigue plus. Et, fatalement, subit les assauts du temps. «On vient régulièrement pour voir si tout se passe bien», mettre de l'antirouille çà et là, changer des joints, explique Christophe. «On le lave à peu près une fois par an. C'est du travail, les gens n'imaginent pas». «Il n'est pas à l'abandon!», insistent les filles de François Zanella, Cindy, 36 ans, et sa soeur Cathy, 46 ans.