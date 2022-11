Présidentielle 2024 : La réponse d’Ivanka Trump à son père

Quelques minutes après que Donald Trump a annoncé qu’il repartait à la conquête de la Maison-Blanche, sa fille a fait savoir qu’elle ne voulait plus s’en mêler.

«Bien que j’aimerai et soutiendrai toujours mon père, à l’avenir, je le ferai en dehors de l’arène politique», a écrit Ivanka Trump, expliquant que pour elle, l’essentiel est désormais ailleurs: «Cette fois-ci, je choisis de donner la priorité à mes jeunes enfants et à la vie privée que nous bâtissons en tant que famille». Tout comme son mari, Ivanka Trump a porté le titre de haute conseillère du président entre 2017 et 2021, ce qui a valu à celui-ci des accusations de népotisme.