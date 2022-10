En Iran: La répression de la contestation touche aussi les enfants

D’après l’agence de presse Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux États-Unis, au moins 18 jeunes ont été tués depuis mi-septembre. Le plus jeune avait 12 ans, selon cette source. Amnesty Iran évoque sur Twitter au moins 23 enfants «tués illégalement par les forces de sécurité iraniennes». «Les victimes ont entre 11 et 17 ans», précise l’organisation. Mais le bilan pourrait être encore plus élevé, estiment des ONG.

Inquiétudes

Certains jeunes sont emprisonnés dans des centres pour délinquants toxicomanes adultes, a alerté Hassan Raissi, avocat iranien des droits humains. Ces informations «sont très inquiétantes», a-t-il jugé, soulignant que les jeunes «de moins de 18 ans ne doivent jamais être détenus avec des criminels de plus de 18 ans. C’est une obligation légale». Selon cet avocat, cité mercredi par le site d’informations Iran Wire, «environ 300 personnes âgées entre 12-13 ans et 18-19 ans se trouvent en garde à vue». L’Unicef s’est dite lundi «très inquiète» des informations faisant état «d’enfants et d’adolescents tués, blessés et arrêtés».