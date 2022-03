Méfiance : La réputation de Coditel nuit encore à Numericable

LUXEMBOURG - Depuis deux ans, Numericable a repensé son service clients. Mais ceux-ci restent méfiants.

Plusieurs abonnés ont alors protesté contre ces frais jugés indus. Surtout quand on les demande avec six mois de retard… Et de rappeler la piètre réputation du fournisseur d'accès Internet. Chez Numericable, on plaide la bonne foi: «Nous avions le droit de demander le rappel intégral de ces frais. Et nous ne les réclamons que pour 2010», explique Luis Mateus, responsable du service clients depuis 2008. «Ce n'est pas des frais supplémentaires mais une réduction de 2euros pour les clients domiciliés».