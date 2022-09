Au Luxembourg : La réserve sanitaire désormais ouverte à tous les adultes

LUXEMBOURG – Les autorités expliquent que les besoins en volontaires ne se limitent pas au seul secteur de la santé et des soins, mais aussi au secteur des personnes âgées.

Le lieu d'affectation peut être un établissement hospitalier. Foto: Editpress/Julien Garroy

Toute personne âgée de 18 ans ou plus, qu’elle soit étudiant(e), en activité ou retraité(e), peut désormais s’inscrire à la réserve sanitaire du gouvernement. C'est ce qu'indiquent ce lundi les ministères de la Famille et de la Santé. Pour rappel, cette réserve, qui a été créée dans le cadre du Covid, n'était jusqu'à présent ouverte qu'aux professionnels de santé, aux médecins en voie de spécialisation, aux étudiants, aux retraités et aux personnes en congé, sans traitement.

«Lors de la pandémie, il s’est avéré que les besoins en volontaires ne se limitaient pas au seul secteur de la santé et des soins, expliquent les autorités. Le secteur des personnes âgées aussi était fortement concerné par les mesures sanitaires, provoquant l’isolation partielle des occupants et une surcharge de travail du personnel dans les structures dédiées».

«Réduire la charge administrative et organisationnelle»

C’est donc pour «réduire la charge administrative et organisationnelle» et «pour permettre aux personnels de santé de se recentrer sur leur métier de cœur» que les professions d’encadrement mais également toutes autres professions sont invitées à joindre la réserve sanitaire. Les lieux d'affectation sont de deux sortes: entités externes (établissements hospitaliers, structures d'hébergement pour personnes âgées, etc.) ou internes (contact tracing, centres de vaccination, etc.).

Il est possible de s'inscrire via les sites govjobs.lu ou guichet.lu - sans besoin d’authentification par produit LuxTrust. «L'inscription à la réserve ne comporte aucune obligation - les volontaires décident au cas par cas et selon leurs disponibilités s’ils acceptent la mission proposée, qui peut donner lieu à un contrat ou une convention».

Les professionnels de santé et de soins sont toujours invités à joindre la réserve - à moins de l’avoir déjà fait lors de la première vague: dans ce cas une nouvelle inscription n’est pas nécessaire, concluent les autorités.