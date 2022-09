Grande région/Allemagne : La résistance des Luxembourgeois contre les nazis honorée

La démocratie, la tolérance, la dignité humaine et l'unification européenne sont de plus en plus exposées aux attaques des populistes, a déclaré Hoch. «Nous devons nous y opposer en tant que démocrates avec toute notre force et notre courage civil - comme l'ont fait les Luxembourgeois de manière impressionnante en 1942».