Equateur: La «ressuscitée» qui s’était réveillée dans son cercueil est finalement morte

Dans la vidéo, on y voyait l’Équatorienne à l’intérieur d’un cercueil ouvert et respirant bruyamment.

La vidéo était devenue virale sur les réseaux: on y voyait l’Équatorienne à l’intérieur d’un cercueil ouvert et respirant bruyamment, entourée de deux hommes qui lui venaient en aide. Avec sa «main gauche, elle frappait les parois et sa main tremblait», avait raconté son fils, Gilber Balberan, dans une autre vidéo diffusée par les médias locaux.