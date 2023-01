Au Luxembourg: La restauration rapide tente de se débrouiller sans vaisselle jetable

Les premières mesures du paquet de lois sur les déchets, adopté au printemps dernier, sont entrées en vigueur. L'essentiel

«Je n'ai pas bien compris ce que l'on devait faire, donc aujourd'hui, j'ai travaillé comme d'habitude». Dans un restaurant rapide du centre-ville de Luxembourg, on nous confiait que la mise en oeuvre de la nouvelle loi sur les déchets entrée en vigueur au 1er janvier attendra un peu... «Chez nous, on devra déballer la nourriture nous-même, pour la mettre sur une assiette. On voit mal en quoi cela limite les déchets», nous expliquait-on.

«À ce stade, la seule chose qui change est que ce qui est consommé sur place doit l'être dans des récipients réutilisables. Cela impacte surtout la restauration rapide», insistait François Koepp, secrétaire général de l'Horesca qui récapitule les nouvelles règles sur son site internet. Dans un restaurant oriental du quartier, Saiki se bouge pour proposer des récipients plus durables. Mais cela a aussi un coût.

Les grandes enseignes de restauration rapide s'organisent. Dans un restaurant de burgers de la place d'Armes, une affiche au comptoir indique que les «couvercles en plastique et pailles ne sont plus distribués pour les commandes sur place». Des verres réutilisables, déjà à l'essai dans certains restaurants du groupe, arriveront ces prochaines semaines. Il faudra aussi des lave-vaisselles. Mais en attendant on écoule les derniers stocks. Dans un autre chaîne, le carton disparaît et la transition vers des récipients rigides et réutilisables s'opère.

L'essentiel

«Si ça peut limiter notre impact écologique, c'est plutôt bien»

Mais d'autres s'inquiètent déjà du moment, début 2025, où les emballages réutilisables seront aussi imposés pour les plats à emporter . «Qui va payer dix euros de plus pour une boite à pizza réutilisable? Comment feront nos clients touristes qui ne sont que de passage?», s'interrogeait un responsable. D'autres évoquent le travail supplémentaire que cela va engendrer pour le service.

Côté clients, s'il fallait parfois faire preuve d'adresse avec plusieurs gobelets sans couvercles sur les plateaux, on se disait prêt au changement. «C'est plutôt bien pour l'écologie mais il y aura des inconvénients. Et si les futurs gobelets sont consignés, il ne faudra pas les oublier», confiaient Alexandre et Laura. «C'est mieux s'il y a moins de plastique. Je ne vais pas arrêter de manger en restauration rapide à cause de ça. Cela ne change rien au final», insistait Nicolas.