Fête nationale: La retraite aux flambeaux illumine la capitale

1 / 22

Au soleil couchant, à 21h48 exactement, la traditionnelle retraite aux flambeaux a pu débuter dans les rues de Luxembourg-Ville, avec pour point de départ le croisement de la rue Notre-Dame et la rue de l’ancien Athénée. Avec une bonne demi-heure de retard sur le programme officiel, des dizaines et des dizaines d’associations ont défilé, flambeau à la main, pour le plus grand plaisir d’un public venu très nombreux dans les rues de la capitale.

Vincent Lescaut

Le club canin du HDV Neudorf, les jeunes hockeyeurs sur glace du Tornado, le Luxembourg Shark Swimming Club, des clubs de tennis de table et de taekwendo, le Hondsclub Gasperich, des descendants américains de colons luxembourgeois, des majorettes, le Swimming Luxembourg, des associations cap-verdiennes, on vous en passe et des meilleurs, il y en avait vraiment pour tous les goûts.

Vincent Lescaut