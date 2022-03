France : La retraite, ça sera à 62 ans

Le gouvernement français a dévoilé mercredi son projet de réforme des retraites qui prévoit notamment un recul de l'âge légal de départ de 60 à 62 ans en 2018.

Le projet présenté après deux mois de concertation comporte une trentaine de pages. À elles-seules, les mesures d'âge permettront de réduire de 50% les déficits d'ici 2018, auxquelles s'ajoutent 4 milliards d'euros d'économies dans la fonction publique et 4,4 milliards de recettes nouvelles, via la taxation des hauts revenus et des revenus du capital.

En l'absence de toute réforme, le déficit du régime qui doit s'élever à 32,3 milliards d'euros en 2010, devrait filer à 42,3 milliards en 2018. Le ministre du Travail Eric Woerth a déclaré devant la presse que le gouvernement avait construit la réforme «avec deux exigences», «être responsable et être juste».

Au Parlement en septembre

Le recul de l'âge légal à 62 ans se fera progressivement à raison de quatre mois selon l'année de naissance. Ainsi les assurés nés après le 1er juillet 1951 ne pourront prendre leur retraite qu'à compter de 60 ans et quatre mois. Ceux qui sont nés en 1952 verront leur âge porté à 60 ans et huit mois et ainsi de suite. Conséquence de ce recul, la barre des 65 ans, qui correspond à l'âge auquel une pension de retraite à taux plein - c'est-à-dire sans décote - est garantie, sera également reculée de deux ans, à 67 ans.

Toutefois, le gouvernement veut maintenir le départ à 60 ans pour les 10 000 salariés dont l'usure professionnelle sera avérée par une incapacité physique égale ou supérieure à 20%. Le texte est «amendable» d'ici vendredi, le ministre du Travail devant de nouveau recevoir les partenaires sociaux. Nicolas Sarkozy rendra ses ultimes arbitrages vendredi. Le projet sera présenté le 13 juillet en Conseil des ministres, avant d'arriver au Parlement en septembre.

Aligner le public sur le privé

Concernant la durée de cotisation nécessaire pour toucher une retraite à taux plein, qui aura atteint 41 ans en 2012, le gouvernement souhaite qu'elle soit portée à 41 ans et trois mois pour les générations 1953 et 1954, donc à partir de 2013. Cet allongement correspond à une mise en œuvre d'un principe posé par la réforme Fillon de 2003, qui prévoyait que la durée de cotisation devait évoluer en fonction des gains d'espérance de vie.

Parmi les mesures touchant les fonctionnaires, le gouvernement prévoit d'aligner leur taux de cotisation, aujourd'hui à 7,85%, sur celui du privé (10,55%). Il prévoit également de fermer dès 2012 le dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires parents de trois enfants ayant 15 ans de service.

Aide à l’embauche pour les seniors

Au chapitre des nouvelles recettes, une batterie de mesures concernant la taxation du capital et des hauts revenus sont prévues: le gouvernement veut notamment créer un prélèvement de 1% sur la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, qui rapportera 3,7 milliards d'euros. Il entend également relever plusieurs taxes sur le capital, dont celles sur les plus-values mobilières et immobilières et le prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et intérêts.

Le projet prévoit aussi une augmentation du prélèvement sur les stock-options. Par ailleurs, les retraites-chapeaux seront davantage taxées. Autre mesure: les allègements de charges dont bénéficient les employeurs seront réduits de deux milliards d'euros. Pour les femmes, le gouvernement prévoit d'intégrer désormais l'indemnité journalière perçue pendant le congé maternité dans le salaire de référence sur lequel est calculée la pension de retraite. Pour les seniors, «une aide à l'embauche d'un an pour les chômeurs de plus de 55 ans», est proposée. Les agriculteurs bénéficieront d'un accès facilité au minimum vieillesse.