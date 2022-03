Ski : La revanche de Catherine Elvinger

Partie à la faute lors du super G vendredi, Catherine Elvinger, 14 ans a remporté, samedi, le slalom géant féminin des championnats du Luxembourg de ski. Geoffrey Osch s'est à nouveau imposé chez les hommes. Membres de la Fédération et de la LASEL ont participé à l'épreuve.

Catherine Elvinger, 14 ans, ne supporte pas la défaite. Championne du Luxembourg l'an passé en slalom, elle a décroché, hier, le titre national en slalom géant, détenu par Nora Biver. "J'étais vraiment déçu d'avoir fait une faute en super G. Je m'en voulais et je tenais vraiment me rattraper. C'est une revanche et je suis très contente de ce résultat", explique Catherine dont l'investissement et les progrès cette saison sont récompensés.

Chez les hommes, c'est à nouveau Geoffrey Osch qui s'est imposé. Mais le champion du Luxembourg du Super G, et tenant des titres 2009 du slalom géant et du slalom a dû s'employer. Il était, en effet, devancé d'un centième par son rival Bob Biver après la première manche.

"J'ai fait une faute sur le tracé et je me suis retouvé sur les fesses", raconte-t-il. Une chute qui ne lui a pas causé un retard trop important puisqu'il l'a très nettement comblé lors de la deuxième manche. Patrick Girst a pris la troisième place de ce géant derrière Bob Biver. Geoffrey Osch tentera dimanche matin de réaliser un exceptionnel triplé, alors qu'il a déjà marqué de son empreinte l'édition 2009.

La journée a, par ailleurs, été marquée par l'entrée en lice de la centaine de coureurs de la L.A.S.E.L. (Ligue des Associations Sportives Estudiantines Luxembourgeoises), qui s'ils n'ont pu se hisser parmi les trois meilleurs de la course, ont décroché de belles places d'honneur. On retiendra notamment les performances de Linda Thiry (5e) et Dana Sowa (7e) chez les femmes et de Thomas Georges (8e) et Tun Feltes (9e) chez les hommes.