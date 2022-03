La Rockhal dresse le bilan

M. Toth a annoncé deux nouveautés au sein du Centre de ressources. La médiathèque s'ouvre au prêt et les groupes locaux qui ont déjà suivi des cours de base peuvent maintenant profiter d'un coaching personnalisé. La Rockhal va poursuivre la promotion de nouveaux talents et organisera le festival Sonic Visions, les 27 et 28 novembre, avec 25 groupes luxembourgeois et étrangers sur scène.