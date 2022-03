La Roma se venge

Grâce à des buts de Mexès et Perrotta, l’AS Roma a remporté sa seconde Coupe d’Italie consécutive en disposant 2 à 1 de l'Inter, championne en titre, qui a attendu d’être menée de deux buts en seconde période avant de réagir par l'intermédiaire de Pelé, samedi, au Stade olympique de Rome.

Pour l’équipe de la capitale, il s’agit du 9e succès dans l’épreuve, soit un nombre record ex æquo avec la Juventus, tandis que pour sa 4e finale de rang, à chaque fois contre l’Inter, elle a «égalisé» à 2-2 après les deux victoires du club milanais en 2005 et 2006 suivies de son succès en 2007. Une semaine après avoir échoué dans la course au titre, la Roma avait à cœur de prendre une revanche sur les Intéristes.