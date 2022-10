La «Room 42», cauchemar des employés mis sous une pression intense

L'espace un peu exigu reproduit quelques espaces de travail d'une entreprise.

Comment réagir le jour où votre ordinateur et le système informatique de votre entreprise sont paralysés par une cyberattaque? Nous sommes peu nombreux à pouvoir répondre à cette question. Le mieux finalement pour le savoir, c'est d'y être confronté. Toutes les entreprises ont désormais l'opportunité de pousser la porte de la «Room 42», installée au sein de la nouvelle Luxembourg House of Cybersecurity au 122, rue Adolphe Fischer, à Luxembourg-Ville. «C'est un simulateur, une pièce dans laquelle on met une équipe de gestion de crise et pendant 1h30, ils subissent une cyber-crise», explique Bertrand Lathoud, responsable du Cybersecurity Competence Center (NC3).

L'espace un peu exigu reproduit quelques espaces de travail d'une entreprise. Des bureaux individuels équipés d'ordinateurs et de téléphones fixes. Mais des jeux de lumière, l'absence de fenêtres, des bruits de fond et un mobilier volontairement inconfortable rendent très vite l'endroit oppressant. «Nous avons repris certains codes de l'activité militaire, on met les gens sur le terrain et on les soumet à une pression importante pour qu'ils réalisent que sous stress, ils n'ont pas les mêmes performances et ont besoin de travailler en équipe», développe M. Lathoud.

Observés par des caméras en temps réel

Jusqu'à huit personnes peuvent être présentes en même temps. Tout commence normalement, puis leur poste de travail est visé par une cyberattaque. «Il y a du ransomware, le site web peut-être attaqué… nous avons plusieurs scénarios, des situations réelles condensées», ajoute Bertrand Lathoud. Dans le même temps donc, l'environnement de la salle entend ajouter de la déstabilisation pour mesurer le niveau de lucidité des employés et leur prise de décision. Des caméras les observent et un formateur, installé dans une salle voisine, utilise les images pour ensuite débriefer l'équipe et apporter des axes d'amélioration.

«Il est déjà arrivé que, sous pression, un inscrit perde son sang-froid», glisse Bertrand Lathoud. L'expérience, qui dure en tout une demi-journée, est ouverte à toutes les entreprises du pays, pour un coût de 500 euros par inscrit. De petites sociétés dans l'immobilier, avec moins de dix employés, comme de grands groupes internationaux dans la Finance, des aéroports ou même la Commission européenne, ont déjà testé l'outil pour renforcer leurs compétences en cybersécurité. Au Luxembourg et au-delà, donc.

La «Room 42» est un concept développé au Luxembourg qui commence à se faire un nom: «Une entreprise française a signé un contrat avec nous et en a installé une dans l'Aerospace Valley (sud-ouest de la France), des discussions sont également en cours avec d'autres pays européens qui sont intéressés».