Etats-Unis: La roue a enfin tourné pour le chien le plus poissard du chenil

États-Unis : La roue a enfin tourné pour le chien le plus poissard du chenil

Il n’y croyait plus, mais c’est enfin arrivé: Ronald s’est trouvé une famille. La fin d’un véritable parcours du combattant pour ce jeune chien âgé d’un an, qui a subi quatorze tentatives d’adoption ratées avant de trouver un foyer. L’animal était arrivé le 7 décembre 2022, au chenil du comté de Wake (Caroline du Nord), en provenance d’un refuge municipal. Après une semaine de séjour, plusieurs familles ont manifesté leur intérêt pour Ronald, mais l’affaire était loin d’être gagnée, raconte Fox News .

Trois familles ont successivement emmené le chien chez elles pour un essai, et toutes ont décidé que le toutou ne leur convenait pas. Onze propriétaires se sont ensuite mis sur les rangs pour adopter Ronald, mais tous ont finalement renoncé. D’après Samantha Ranlet, porte-parole du chenil du comté de Wake, le gabarit imposant ainsi que son caractère un peu «foufou» ont certainement refroidi les potentiels propriétaires. «Il se comporte comme n’importe quel chiot. Il est joueur, maladroit et gaffeur», résume-t-elle.

Le 11 janvier, le refuge a décidé de partager sur les réseaux sociaux l’histoire de Ronald, qui est devenue virale. «De temps en temps, s’il est excité, il peut se lever et poser ses pattes avant sur vous ou devenir un peu agressif. Mais c’est un grand chiot, après tout!» peut-on lire dans cet appel à l’adoption. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce post Facebook a fait mouche: plus de 800 demandes d’adoption ont été déposées pour Ronald. «Nous étions complètement dépassés», raconte Samantha Ranlet.

Infirmière à Raeford, Kiersten Davis pensait n’avoir aucune chance d’être choisie, mais un coup de fil a fait bondir son cœur. Après cinq jours d’essai, l’évidence s’est imposée: «Dès que je l’ai ramené à la maison et que je l’ai vu avec mes garçons et notre autre chien, j’ai su que nous allions finaliser cette adoption», raconte-t-elle. Depuis une semaine, Ronald coule des jours heureux au sein de son nouveau foyer et s’est lié d’amitié avec Billie, le berger australien qui y vivait déjà.