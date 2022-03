En un an : La rougeole a fait plus de 150 morts en Afghanistan

La quasi-totalité des victimes sont des enfants de moins de 5 ans, dont un grand nombre sont déjà affaiblis par la malnutrition, alerte ce vendredi, l’OMS.

Une épidémie de rougeole a frappé des dizaines de milliers de personnes et en a tué plus de 150, quasi exclusivement des enfants, depuis un an en Afghanistan, a alerté vendredi, l’OMS, jugeant que le nombre de morts allait augmenter. Cette maladie virale hautement contagieuse, qui tire son nom des plaques rouges caractéristiques sur tout le corps, frappe surtout les enfants, dont un grand nombre sont déjà affaiblis par la malnutrition.