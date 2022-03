Voyage : La Roumanie, très accueillante et rurale

De très beaux paysages ruraux et des habitants chaleureux, le confidentiel pays d'Europe de l'Est a de quoi séduire.

De la Roumanie, on connaît les forêts brumeuses de la Transylvanie, cernée par les montagne des Carpates, terres supposées du vampire de Bram Stoker, les locaux en tenue blanche brodée et les carrioles de foin sur la route. Et c'est vrai, la Roumanie est un pays entre ruralité et modernité, carrefour d'influences culturelles, où le folklore est encore bien vivace. C'est ce qui fait son charme.

L'État d'Europe de l'Est a beau avoir rejoint l'Union européenne en 2007, la Roumanie reste confidentielle et épargnée par le tourisme de masse. Les habitants sont connus pour leur convivialité et nombre d'entre eux sont francophones. Les paysages de la Roumanie profonde offrent des ambiances variées, entre champs, steppes, lacs, montagnes aux sommets enneigés…

La «Petite Paris»

Le delta du Danube est une splendide réserve naturelle où pullulent les pélicans blancs. La Roumanie abrite ours, loups, lynx et autres espèces rares. En plus d'observer les animaux, on peut y pratiquer rando et spéléo. Sur la mer Noire, on s'adonnera au thermalisme et on testera le bain de boue.

Le Maramures est une région agricole, avec ses prés, bosquets, collines aux courbes douces, émaillée de meules de foin coniques, d'églises en bois et maisons aux toits de chaume. On y prendra un train de montagne à vapeur à Vasar. On visitera le Joyeux cimetière de Sapanta et ses stèles décorées d'art naïf. Dans les paysages de basses montagnes de Bucovine, ce sont les monastères qui sont peints. Leurs fresques d'une grande beauté figurent des scènes religieuses et de la vie médiévale.

Le pays regorge de châteaux. Les statues de celui de Peles en Valachie tournent leur regard vers une forêt dense, près de Sinaia où s'adonner au ski. Enfin, il y a Bucarest la capitale, tendance, avec ses bâtiments hérités du communisme qui côtoient ceux de son âge d'or. On pourra y dormir dans un hôtel luxueux datant du temps où Bucarest était la «Petite Paris».



(Séverine Goffin/L'essentiel)