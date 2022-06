Au Luxembourg : La route a tué 324 personnes en 10 ans

LUXEMBOURG – Un rapport sur la sécurité routière, publié vendredi par le Statec, révèle que 324 personnes ont perdu la vie sur les routes luxembourgeoises au cours des dix dernières années.

Entre 2011 et 2020, 2,5% des victimes d'accident de la route sont décédées au Luxembourg.

Entre 2011 et 2020, 9 423 accidents de la route se sont produits au Luxembourg, faisant 12 787 victimes, dont 324 décès, selon un rapport dévoilé vendredi par le Statec, l’Institut national de la statistique et des études économiques. Chaque année depuis dix ans, entre 1 200 et 1 300 personnes en moyenne sont victimes d’un accident de la route au Luxembourg, dont environ un quart sont des blessés graves.