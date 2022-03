La route tue 1,2 million de personnes par an

Selon une étude de l’OMS, les accidents de la circulation tuent davantage les pauvres que les riches et font entre 20 et 50 millions de traumatismes dans le monde chaque année.

Neuvième cause de décès à l'échelle mondiale en 2004, l'une des trois premières chez les 5-44 ans, ces accidents varient très fortement en fonction du niveau social, «les plus défavorisés y étant plus exposés que les plus aisés», révèle l'étude menée dans 178 pays. Ainsi, plus de 90% des accidents surviennent dans les pays à revenu «faible ou intermédiaire» alors que ces pays ne comptent que 48% du parc mondial de véhicules.