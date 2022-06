Belle à tout prix: La routine beauté de Kim Kardashian coûte 600 dollars

L’Américaine lance une onéreuse collection de soins. Comme elle, Emily Ratajkowski et Victoria Beckham dépensent une fortune en cosmétiques.

Kim Kardashian, qui lance sa marque de cosmétiques, dépense une fortune en produits de beauté. Instagram skkn

Jeudi, Kim Kardashian a présenté sa collection de soin pour la peau, SKKN BY KIM. Selon le «New York Times», les neuf produits, dont un nettoyant, un tonique, un sérum à la vitamine C et un exfoliant, coûtent au total 630 dollars (588 euros).

L’Américaine explique: «les produits que j’utilise et qui sont comparables coûtent beaucoup plus cher», insistant sur le fait que tous ces produits sont nécessaires au quotidien. Le sérum à l’acide hyaluronique de la marque coûte 90 dollars (84 euros) et une huile de nuit, est à 95 dollars (88 euros), par exemple.

«Vous pouvez acheter tous ces trucs pour moins de 100 $ chez d’autres marques. Rien de tout cela n’est spécial». Face à ces prix, les réactions sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé: «Les flacons ont intérêt à être en format XXL».

600 dollars pour Emily Ratajkowski

«Peu importe que ma journée ait été mouvementée, je me démaquille, je fais un gommage, et selon le résultat, j’utilise différents produits.» En 2019, Emily Ratajkowski avait dévoilé au magazine «Coveteur» sa routine beauté du soir. Parmi ces cosmétiques, elle listait un sérum à base de rétinol à 318 euros, une crème pour le visage à 174 euros et une huile à la rose à 145 euros. Sa routine complète du soir atteignait la somme de 600 dollars, soit près de 560 euros.

L’huile qu’elle utilise dans le post Instagram ci-dessous est quant à elle vendue au prix de 72 euros.

1330 dollars pour Victoria Beckham

Même si elle a lancé sa propre collection de maquillage, Victoria Beckham reste la célébrité qui dépense le plus. Interrogée par le site «Into The Gloss», elle a détaillé ses routines de soins et de make-up. Si les lingettes démaquillantes, ou le masque ont des prix modérés, l’ancienne Spice Girl utilise une lotion hydratante à 235,40 euros, une crème illuminatrice à 94 euros et une lotion à 214,47.