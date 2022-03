Enquête en cours : La Russie a-t-elle aidé Trump à se faire élire?

Le directeur du FBI a confirmé lundi l'existence d'une enquête sur les tentatives d'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016.

Le directeur du FBI, James Comey, a évoqué une possible «coordination» entre des membres de l'équipe Trump et le gouvernement russe. «J'ai reçu l'autorisation du ministère de la Justice de confirmer que le FBI, dans le cadre de notre mission de contre-espionnage, enquête sur les tentatives du gouvernement russe de s'ingérer dans l'élection présidentielle de 2016», a déclaré James Comey, lors d'une audition à la Chambre des représentants.

«Cela inclut des investigations sur la nature de tout lien entre des individus liés à l'équipe de campagne Trump et le gouvernement russe, et pour déterminer s'il y a eu coordination entre la campagne et les efforts russes», a-t-il ajouté. L'existence de ces investigations a été rapportée par de multiples médias américains depuis plusieurs mois, mais le FBI ne confirme ni n'infirme habituellement ce type d'enquêtes en cours.

Simples coïncidences?

L'audition avait commencé par l'énumération par l'élu démocrate Adam Schiff des nombreux contacts entre certains membres de l'équipe de campagne ou de l'entourage de Donald Trump et des personnes proches du Kremlin, notamment l'ambassadeur russe aux États-Unis. «Est-il possible que tous ces événements soient complètement indépendants, rien d'autre que de pures coïncidences? Oui, c'est possible», a dit Adam Schiff. «Mais il est aussi possible, peut-être plus que possible, qu'ils ne soient pas des coïncidences».