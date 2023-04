La Russie a-t-elle écouté vos échanges avec le médecin au Luxembourg?

«Aucune incidence, les données sont cryptées»

«Cette relation commerciale n'a eu aucune incidence sur l'hébergement et le traitement des données», a confirmé le ministre socialiste, expliquant qu'aucun enregistrement des échanges entre patients et médecins n'a pu avoir lieu. Par mesure de précaution, les autorités luxembourgeoises ont tout de même demandé des garanties à leur fournisseur, qui leur a expliqué que les conversations étaient «cryptées» et que leurs équipes de Wagner étaient sur le pont 7 jours sur 7 et 24h sur 24, pour s'assurer que le serveur n'était pas piraté.