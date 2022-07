Pour le Canada : La Russie au G20: «un pyromane dans une réunion de pompiers»

La participation de la Russie à la réunion ministérielle du G20 en Indonésie était «absurde» et «équivalait à inviter un pyromane à une réunion de pompiers», a fustigé samedi la ministre canadienne des finances Chrystia Freeland.

«Nous avons objecté fermement et clairement à la présence d'officiels russes», a rappelé la vice-Première ministre canadienne, qui a des racines ukrainiennes, lors d'un point de presse téléphonique. «L'invasion illégale» de l'Ukraine par la Russie est la seule responsable des «conséquences économiques» subies actuellement dans le monde entier, a ajouté Mme Freeland, avant d'attaquer la délégation russe.

«Les technocrates russes de l'économie qui travaillent pour financer la machine de guerre de Poutine sont personnellement complices des crimes de guerre de la Russie tout comme ses généraux», a-t-elle lancé. La réunion des ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales du G20 en Indonésie s'est achevée samedi sans communiqué conjoint après des désaccords sur l'offensive russe en Ukraine.

Même si elle a été «très difficile», c'était «la bonne décision» a soutenu Mme Freeland: «les défis énergétiques auxquels font face l'Allemagne et nos partenaires européens sont très réels et le Canada en est conscient». La ministre a noté que les Etats-Unis avaient publiquement salué ce choix et que l'Allemagne avait été claire "sur le fait que sa capacité à maintenir son soutien à l'Ukraine pouvait être menacée".