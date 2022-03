Offensive : La Russie de Poutine envahit l'Ukraine

La Russie a lancé jeudi à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres.

«Nous n'avons pas dans nos plans une occupation des territoires ukrainiens, nous ne comptons imposer rien par la force à personne», a-t-il assuré, appelant les militaires ukrainiens «à déposer les armes». Il a répété ses accusations infondées d'un «génocide» orchestré par l'Ukraine dans les territoires sécessionnistes prorusses de l'est du pays, argué de l'appel à l'aide des séparatistes annoncé dans la nuit et de la politique agressive de l'OTAN à l'égard de la Russie et dont l'Ukraine serait l'outil.

Peu après, une série d'explosions étaient entendues à Kiev, Kramatorsk, ville de l'est qui sert de quartier-général à l'armée ukrainienne, à Kharkiv (est), deuxième ville du pays, et à Odessa (sud), sur la mer Noire. Les sirènes d'alerte aérienne retentissaient toutes les quinze minutes à Lviv, la ville de l'ouest où les États-Unis et plusieurs autres pays ont déplacé leurs ambassades, et à Odessa.