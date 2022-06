: La Russie durcit les restrictions contre les «agents de l'étranger»

Les députés russes ont adopté mercredi une loi qui durcit les restrictions visant les individus et organisations désignés «agents de l'étranger», un statut infamant utilisé pour réprimer les critiques du Kremlin. Dans un communiqué, la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a indiqué que ce nouveau texte va permettre «de défendre les intérêts et d'assurer la sécurité de la Fédération russe».

La loi sur les «agents de l'étranger» a été introduite en 2012. Progressivement, elle a été employée crescendo contre des organisations de défense des droits humains et des médias, et depuis 2020, contre des personnes physiques. Selon le ministère de la Justice, environ 130 personnes et autant d'organisations sont reconnues en Russie «agents de l'étranger».