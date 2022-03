Guerre en Ukraine : La Russie et les clubs russes virés du jeu vidéo «FIFA 22»

Par «solidarité» avec le peuple ukrainien, l’éditeur américain EA Sports a remanié sa célèbre simulation de football. Un geste très fort.

EA Sports se dit «en ligne avec la FIFA et l’UEFA».

Le géant américain des jeux vidéo Electronic Arts a annoncé, mercredi, qu’il allait retirer l’équipe nationale russe et tous les clubs russes de l’ultra populaire simulation de football «FIFA 22», et de ses déclinaisons en ligne et sur mobiles. «EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme beaucoup d’autres voix du monde du football, appelle à la paix et à la fin de l'invasion de l'Ukraine », a écrit mercredi l’éditeur sur Twitter, un message rapidement «aimé» des milliers de fois par les internautes.

EA Sports se dit «en ligne avec la FIFA et l’UEFA», qui ont ordonné dès lundi l'exclusion de la Russie du Mondial-2022 au Qatar, mais aussi de toutes ses sélections et de tous ses clubs «jusqu’à nouvel ordre». L’éditeur a lancé le processus de mise à jour sur tous ses produits, dont notamment «FIFA 2022», «FIFA Mobile» et «FIFA Online». Il «évalue aussi activement les changements à apporter dans d’autres domaines de (ses) jeux».

Le ministre ukrainien de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov, s’est adressé ces derniers jours à plusieurs grandes entreprises technologiques occidentales, dont des éditeurs de jeux vidéo, les incitant à prendre des mesures de bannissement des comptes russes et biélorusses de leurs services. «En 2022, la technologie moderne est peut-être la meilleure réponse aux tanks, lanceurs de roquettes et missiles», a-t-il écrit dans une lettre ouverte aux éditeurs de jeux et plateformes d’e-sport.