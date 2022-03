Malgré les sanctions : La Russie fournira l'Iran en produits pétroliers

La Russie est prête à fournir l'Iran en produits pétroliers malgré les sanctions américaines récemment adoptées et qui visent à perturber son approvisionnement en essence.

Quatrième producteur mondial de pétrole brut, l'Iran manque de raffineries sur son sol national et dépend donc fortement des importations pour son approvisionnement en essence et produits raffinés. M. Mirkazemi a de son côté assuré que les sanctions n'avaient pas d'effet sur son pays. «Les sanctions n'ont pas eu d'influence sur le développement économique et industriel de l'Iran. Elles n'étaient pas dirigées contre l'Iran lui-même, mais plutôt contre les entreprises», a-t-il affirmé.