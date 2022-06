Guerre en Ukraine : La Russie furieuse après la fermeture de l’espace aérien à l’avion de Lavrov

La Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro ont refusé le survol de leur territoire par le chef de la diplomatie russe, qui dénonce une mesure «scandaleuse».

«Démarche de l’Otan»

Il a ajouté avoir invité le chef de la diplomatie serbe Nikola Selakovic à se rendre en Russie «dans les plus brefs délais». «Personne ne pourra détruire nos relations avec la Serbie», a souligné M. Lavrov. Le vice-président du Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement russe, Konstantin Kossatchev, a dénoncé lundi une «démarche de l’Otan» dirigée «contre la Russie en tant qu’État et la Serbie en tant qu’État» et réclamé une «réaction commune et extrêmement sévère» qui se traduirait «par des actions pratiques, concrètes».